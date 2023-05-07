Хэмилтон отреагировал на 13-е место в квалификации и указал на ошибку с тактикой

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.
«Это была сложная сессия. Мы не были слишком быстры, так что были необходимы идеальные круги, однако было трудно войти в ритм. В начале у меня была проблема, так как машина медленно входила в финальный поворот. Была и пара достойных моментов, когда я думал, что машина хороша: попытка в конце первого сегмента была неплохой.
Мы были в конце топ-10, и на последней попытке я выехал одним из последних и пытался прогреть шины. Все замедлились в финальном повороте, я полностью потерял температуру шин и не смог проехать достойный круг.
Когда ты быстр, то можешь действовать более расслабленно, можешь выезжать в последнюю минуту и брать своё. Ты знаешь, что, вероятно, легко пройдёшь в третий сегмент. Но мы знали, что будет очень сложно, что шансы попасть туда — 50 на 50. Так что нам нужно быть лучше с таймингом. Но что сделано, то сделано. Посмотрим, чего я смогу добиться в гонке — с 13-го места и до бог знает какого", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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