Вассёр отреагировал на аварию Леклера в квалификации Гран-при Майами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал аварию Шарля Леклера в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.
«Думаю, Шарль был на пределе. На своей первой попытке у него были лучшие результаты на первом и втором секторах, он боролся за поул, но всё закончилось так, как закончилось. Без сомнений, авария досадна, ведь у него был темп для первого ряда. Когда ты борешься за поул, то должен атаковать. Нельзя сказать, что он атаковал слишком сильно. В прошлом году, когда были проблемы, то говорили, что ему следует атаковать. Теперь он делает это, а говорят, что он атакует слишком сильно.
Я не говорю, что здорово всегда ехать на грани. Но лучше так, чем закончить квалификацию и сказать: «Если бы я атаковал сильнее, то всё сложилось бы лучше». Гонка? Посмотрим, какая завтра окажется погода, ведь прогнозы не слишком хорошие", — приводит слова Вассёра FormulaPassion.
- 7 мая 2023
-
01:38
-
01:24
-
01:17
-
01:12
-
01:06
-
01:01
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:27
-
00:10
- 6 мая 2023
-
23:54
-
22:22
-
22:04
-
21:31
-
20:45
-
20:41
-
20:27
-
19:23
-
18:45
-
17:54
-
17:04
-
16:55
-
16:26
-
15:24
-
15:00
-
14:57
-
14:39
-
13:33
-
13:03
-
12:27
-
12:01
-
11:36