Вассёр отреагировал на аварию Леклера в квалификации Гран-при Майами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал аварию Шарля Леклера в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«Думаю, Шарль был на пределе. На своей первой попытке у него были лучшие результаты на первом и втором секторах, он боролся за поул, но всё закончилось так, как закончилось. Без сомнений, авария досадна, ведь у него был темп для первого ряда. Когда ты борешься за поул, то должен атаковать. Нельзя сказать, что он атаковал слишком сильно. В прошлом году, когда были проблемы, то говорили, что ему следует атаковать. Теперь он делает это, а говорят, что он атакует слишком сильно.

Я не говорю, что здорово всегда ехать на грани. Но лучше так, чем закончить квалификацию и сказать: «Если бы я атаковал сильнее, то всё сложилось бы лучше». Гонка? Посмотрим, какая завтра окажется погода, ведь прогнозы не слишком хорошие", — приводит слова Вассёра FormulaPassion.