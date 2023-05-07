Леклер: неприемлемо допускать одинаковую ошибку в одном и том же повороте дважды!

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер раскритиковал самого себя после аварии в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«Неприемлемо допускать одинаковую ошибку в одном и том же повороте дважды. Поэтому я очень сильно расстроен собой. Всегда можно находить оправдания в подобных ситуациях — например, сильный ветер, пограничные настройки… Но я сам загнал себя в такие условия. Я хотел такие настройки, я знал, что будет непросто, но думал, что смогу выжать из машины максимум в третьем сегменте, который является моей сильной стороной.

Я знаю, что в третьем сегменте рискую сильнее остальных, и поэтому чаще всего у меня получаются хорошие третьи сегменты. Я очень разочарован собой, я допустил такую же ошибку вчера, и такого не должно происходить", — приводит слова Леклера GPBlog.