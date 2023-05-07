Вассёр высказался о состоянии машины Леклера после аварии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о состоянии машины Шарля Леклера после аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Из-за этой аварии монегаск будет стартовать в воскресной гонке только с седьмой позиции.
«Не видел машину Шарля. Нам придётся посмотреть заднюю часть, но завтра всё должно быть в порядке.
С самого начала квалификации темп был хорошим. Результат сессии, конечно, не является таковым, но темп был, как у Карлоса, так и у Шарля. Максимальная скорость по сравнению с «Ред Булл» ещё не настолько велика, но мы должны попытаться наверстать упущенное.
Это будет длинная гонка, но у нас есть темп, чтобы вернуть свои позиции. У Карлоса был темп, но он не показал свой лучший круг в третьем сегменте, во втором сегменте он был лучше. Теперь нам нужно всё перенастроить на завтрашний день», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.
- 7 мая 2023
-
10:11
-
10:09
-
09:26
-
01:38
-
01:24
-
01:17
-
01:12
-
01:06
-
01:01
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:27
-
00:10
- 6 мая 2023
-
23:54
-
22:22
-
22:04
-
21:31
-
20:45
-
20:41
-
20:27
-
19:23
-
18:45
-
17:54
-
17:04
-
16:55
-
16:26
-
15:24
-
15:00
-
14:57
-
14:39
-
13:33
-
13:03