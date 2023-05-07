Вассёр высказался о состоянии машины Леклера после аварии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о состоянии машины Шарля Леклера после аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Из-за этой аварии монегаск будет стартовать в воскресной гонке только с седьмой позиции.

«Не видел машину Шарля. Нам придётся посмотреть заднюю часть, но завтра всё должно быть в порядке.

С самого начала квалификации темп был хорошим. Результат сессии, конечно, не является таковым, но темп был, как у Карлоса, так и у Шарля. Максимальная скорость по сравнению с «Ред Булл» ещё не настолько велика, но мы должны попытаться наверстать упущенное.

Это будет длинная гонка, но у нас есть темп, чтобы вернуть свои позиции. У Карлоса был темп, но он не показал свой лучший круг в третьем сегменте, во втором сегменте он был лучше. Теперь нам нужно всё перенастроить на завтрашний день», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.