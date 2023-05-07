Тото Вольф: не понимаю, что именно делает наш болид настолько отвратительным

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал болид команды на текущий сезон Формулы-1, отметив, что не понимает, почему машина настолько медленная.
«Выступление было хуже, чем я мог представить. Прошло 12 месяцев с тех пор, как мы в последний раз были в Майами, и с тех пор наша машина лишь немного улучшилась. Может быть, она не так подпрыгивает, как в прошлом году, но это единственное, в чём нынешний болид лучше прошлого. Машина недостаточно быстрая, и у нас нет представления, почему это так. В одной сессии мы на первом и втором месте, в другой — на шестом и 13-м. Это неприемлемо.
Мне больше нечего сказать. Машина просто недостаточно быстрая. Я не получаю никакого удовольствия от шестого, седьмого или восьмого места. Даже если мы были бы на пятом месте, я тоже не получил бы удовольствия, потому что не понимаю, что именно делает эту машину настолько отвратительной», — цитирует Вольфа Racingnews365.
- 7 мая 2023
-
10:11
-
10:09
-
09:26
-
01:38
-
01:24
-
01:17
-
01:12
-
01:06
-
01:01
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:27
-
00:10
- 6 мая 2023
-
23:54
-
22:22
-
22:04
-
21:31
-
20:45
-
20:41
-
20:27
-
19:23
-
18:45
-
17:54
-
17:04
-
16:55
-
16:26
-
15:24
-
15:00
-
14:57
-
14:39
-
13:33
-
13:03