Тото Вольф: не понимаю, что именно делает наш болид настолько отвратительным

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал болид команды на текущий сезон Формулы-1, отметив, что не понимает, почему машина настолько медленная.

«Выступление было хуже, чем я мог представить. Прошло 12 месяцев с тех пор, как мы в последний раз были в Майами, и с тех пор наша машина лишь немного улучшилась. Может быть, она не так подпрыгивает, как в прошлом году, но это единственное, в чём нынешний болид лучше прошлого. Машина недостаточно быстрая, и у нас нет представления, почему это так. В одной сессии мы на первом и втором месте, в другой — на шестом и 13-м. Это неприемлемо.

Мне больше нечего сказать. Машина просто недостаточно быстрая. Я не получаю никакого удовольствия от шестого, седьмого или восьмого места. Даже если мы были бы на пятом месте, я тоже не получил бы удовольствия, потому что не понимаю, что именно делает эту машину настолько отвратительной», — цитирует Вольфа Racingnews365.