Расселл: шестое место — очень лестный результат для нашего выступления

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты квалификации Гран-при Майами, где ему удалось показать шестое время. Напарник Расселла Льюис Хэмилтон не прошёл в третий сегмент и показал 13-й результат.
«Не сказал бы, что доволен. Конечно, я согласен с тем, что шестое место — очень лестный результат для того выступления, которое мы продемонстрировали. Во втором сегменте мне удалось проехать приличный круг только ради того, чтобы попасть в третий сегмент. Это не та ситуация, в которой мы должны находиться. Все трудятся, чтобы сделать болид лучше. В этом плане недостатка нет, просто пока не складывается.
Обычно в воскресенье мы выступаем лучше, чем в субботу. Рядом с нами «Альпин» и «Хаас», и, надеюсь, мы их сможем обойти. А «Феррари», как правило, испытывает проблемы в гонке. Пока сосредоточены на воскресном выступлении, но мы должны думать и об общей картине», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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