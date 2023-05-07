«Много дилетантства». Глава «Альпин» жёстко раскритиковал выступления команды Формулы-1

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси поделился мнением о старте сезона для французской команды.
«Наше место не соответствует тем ресурсам, которые мы выделили. Мы очень далеко от конечной цели сезона. Я вижу, что нам не хватает производительности и строгости в исполнении. Но потенциально есть ещё и состояние ума, которое не соответствует тому, что делалось в прошлом этой же командой.
Мне не понравились первые Гран-при, потому что там было много, простите за выражение, дилетантства. Это привело к результату, который нельзя назвать хорошим, а можно только посредственным или плохим.
А потом последняя гонка в Баку была слишком похожа на гонку в Бахрейне, и это неприемлемо. Мы имеем право на ошибки, это основной принцип, но должно быть так, чтобы на ошибках мы учились. Но, когда мы совершаем одни и те же ошибки дважды, это означает, что мы не научились и не берём на себя ответственность, а это неприемлемо», — приводит слова Росси GrandPX.
После четырёх этапов «Альпин» находится на шестом месте в Кубке конструкторов с восемью очками в активе. При этом французская команда не заработала очков на последних двух этапах.
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