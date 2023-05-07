Коробка передач и силовая установка на машине Леклера не пострадали в аварии

Первые проверки коробки передач и силовой установки на машине пилота «Феррари» Шарля Леклера не выявили серьёзных повреждений после аварии в квалификации Гран-при Майами, об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Джулиано Дукесса. Однако окончательное решение о том, необходимо ли заменять эти детали, будет принято позднее.

Напомним, квалификацию Гран-при Майами завершили досрочно из-за аварии Шарля Леклера в третьем сегменте. Монегасский гонщик занял седьмую позицию по итогам квалификации.

Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, второе место по итогам квалификации занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал только девятым из-за ошибки на первом круге в третьем сегменте, а закончить второй уже не сумел из-за аварии Леклера.