Победитель «Инди-500» Жиль де Ферран вернулся в «Макларен» в качестве консультанта

Бывший чемпион «Инди-500», экс-спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран вернулся в команду в качестве консультанта.
Де Ферран занимал пост спортивного директора «Макларена» с 2018 по 2021 год и уже работал в сотрудничестве с нынешним руководителем команды Андреа Стеллой.
«Мы проходим процесс эволюции и пересматриваем команду. Мы уже увидели некоторые серьёзные изменения, которые коснулись технического аспекта, аэродинамики. Что касается де Феррана, то в основном он должен помочь нам понять, что делать и как. Это временное сотрудничество, но оно продлится как минимум год. Жиль — ценный для нас человек, с ним можно сотрудничать, и я уверен, что мы можем добиться успеха в некоторых проектах, в которые он будет вовлечён. Мы счастливы, что он с нами и станет частью обновления команды «Макларен», — приводит слова Стеллы BBC.
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