Хорнер: на таких трассах, как в Майами, просто негде разместить 11-ю команду

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался на тему возможного появления ещё одной команды в Формуле-1. Сообщалось, что 11-й командой в гоночной серии может стать «Андретти».

«Думаю, проблема всё та же, что и 12 месяцев назад. В чём заключается выгода принятия 11-й команды с финансовой точки зрения? Кто за это заплатит, если урежут доходы остальных десяти команд? Будто индейки голосуют за Рождество. «Либерти Медиа» готова профинансировать 11-ю команду? ФИА готова снизить доходы, чтобы помочь новому коллективу?

Но это финансовые аспекты. Но даже кроме них, на таких трассах, как в Майами, или в Монако, Зандворте, где мы разместим 11-ю команду? Где будут моторхоумы, куда приедут грузовики, как разместиться в паддоке?» — приводит слова Хорнера Racefans.