Журналист: ночной дождь смыл весь держак на трассе в Майами

Известный журналист Адам Купер, освещающий Формулу-1, сообщил о прошедшем сильном ливне в Майами.

«Поздно вечером в субботу на автодроме прошёл сильный ливень, так что трасса, которую команды уже с трудом понимали, стала скользкой. А пластиковое поле в паддоке было залито водой, когда я уезжал.

Обновление погоды — несколько туч, дождя пока нет, но он ожидается. Определённо прохладнее, чем в предыдущие дни, и ветер сильнее. Эти погодные условия плюс скользкий трек после вчерашнего сильного дождя могут сделать ситуацию интересной ко времени старта, даже если трек будет сухим», — написал Купер на своей странице в социальной сети.

Напомним, гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая, начало — в 22:30 мск. С первого места на стартовой решётке будет стартовать пилот «Ред Булл» Серхио Перес.