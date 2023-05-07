Шарлю Леклеру заменят коробку передач после аварии в квалификации

На машине пилота «Феррари» Шарля Леклера будет заменена коробка передач после аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Майами. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает журналист Адам Купер. При этом данная замена не будет наказываться штрафами, так как она не выходит за рамки лимита.

Ранее сообщалось, что первые проверки коробки передач и силовой установки на машине Леклера не выявили серьёзных повреждений.

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Напомним, квалификацию Гран-при Майами завершили досрочно из-за аварии Шарля Леклера в третьем сегменте. Монегасский гонщик занял седьмую позицию по итогам квалификации.

Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, второе место по итогам квалификации занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал только девятым из-за ошибки на первом круге в третьем сегменте, а закончить второй уже не сумел из-за аварии Леклера.