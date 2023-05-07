Перес: я приноровился к трассе в Майами и сумел найти здесь нужный мне ритм

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал об особенностях трассы на Гран-при Майами.
«Асфальт в Майами сильно отличается от всех остальных. И я просто пытался понять, как здесь извлечь максимум из машины, потому что даже на последнем круге квалификации я всё ещё находил вещи, которые работали лучше.
В основном мне не хватало уверенности. Когда я смотрел на данные и видел результаты Макса, я просто не мог их повторить, мне было тяжело. Разница между нами была довольно большая. Но мы сделали одно изменение перед квалификацией, про которое я не стану рассказывать слишком подробно.
Однако самое главное, что я приноровился к самой трассе и сумел найти здесь нужный мне ритм, так что я получил отличное понимание в квалификации и теперь с нетерпением жду самой гонки», — приводит слова Переса RacingNews365.
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