Хэмилтон — о старте с 13-го места: дождь в Майами сделает мою гонку более захватывающей

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартующий с 13-го места на Гран-при Майами, рассказал, что фактор дождя во время гонки может сыграть ему на руку.

«Я надеюсь, что во Флориде пойдёт дождь. Не знаю, насколько мне повезёт, но дождь сделал бы гонку более захватывающей.

В этом году они сократили зоны DRS, поэтому обгоны могут быть хуже, нежели в прошлой гонке, но я думаю, что настроил машину правильным образом, и теперь можно за что-то побороться. Обогнать машины впереди меня будет непросто, но, возможно, благодаря стратегии я смогу прогрессировать во время самого заезда и попытаться попасть в первую десятку», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.