Вольф: мне нечего сказать Льюису, машина просто недостаточно хороша

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу квалификации Гран-при Майами.

«Мне нечего сказать Льюису. Машина просто недостаточно быстра. Ещё хуже то, что на прогревочном круге он оказывается в положении, когда не способен подготовить свои шины. Никто не делает ошибок специально, мы пытаемся сделать всё, чтобы наши пилоты имели лучшие условия. В прошлом мы много раз делали что-то правильно и много раз ошибались.

В субботу для Льюиса и Джорджа всё пошло не так. Вы можете увидеть, что в первом секторе болиду просто не хватает темпа. Я не получил никакого удовольствия от шестого места», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее Макс Ферстаппен («Ред Булл») отреагировал на слова Вольфа о том, что в Баку обе машины австрийской команды исчезли с горизонта.