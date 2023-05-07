Глава «Астон Мартин» заявил, что провал Стролла в квалификации был ошибкой команды

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Майами. Напомним, Фернандо Алонсо показал второй результат, Лэнс Стролл стал лишь 18-м.

«Мы были слишком агрессивны, если говорить о выборе шин в первом сегменте, решив оставить обоих пилотов на использованных «софтах» для вторых попыток. Это было категоричное решение, и оно не сработало.

Трасса «накаталась», и пилоты на свежей резине смогли значительно прибавить, что привело к тому, что Лэнс завершил сессию на неутешительном 18-м месте. Если бы мы провели лучшую работу, он без проблем прошёл бы в следующие сегменты. Мы сделаем выводы», – приводит слова Крака издание RaceFans.

Напомним, гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая, начало – в 22:30 мск. Действующим победителем этапа является Макс Ферстаппен.