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Инженер «Феррари» — об авариях Леклера на ГП Майами: не будем просить его успокоиться

Инженер «Феррари» — об авариях Леклера на ГП Майами: не будем просить его успокоиться
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Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа прокомментировал аварии пилота команды Шарля Леклера на Гран-при Майами. Напомним, Леклер допустил ошибку во второй практике, после чего стал причиной досрочного завершения квалификации.

«В определённом смысле эта ситуация является отражением мышления Шарля, когда он сталкивается с машиной [«Ред Булл»], которая очевидно быстрее него. Он считает, что должен изменить ситуацию. Однако в конечном итоге вы упираетесь в физический предел.

Мы не собираемся говорить Шарлю: «Успокойся». В этом году у него выдающаяся квалификация, и это позволяет занимать ему очень хорошую позицию в гонках. Мне кажется, что он почувствовал шанс на ещё один поул и опередил самого себя», – приводит слова Клиа издание Autosport.

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