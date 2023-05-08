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Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами, Перес — второй, Алонсо — третий

Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами, Перес — второй, Алонсо — третий
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На Международном автодроме Майами завершилась основная гонка Гран-при Формулы-1. Победу по её итогам одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его напарник по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305
4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229
5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249
7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998
8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670
9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123
10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:04.309
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.754
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:11.637
14. Александер Албон («Уильямс») +1:12.861
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:14.950
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:18.440
17. Ландо Норрис («Макларен») +1:27.717
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:28.949
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг

Формула-1 2023. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
07 мая 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27:38.241
2
Серхио Перес
Red Bull
+5.384
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+26.305
Комментарии
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