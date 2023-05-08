Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами, Перес — второй, Алонсо — третий

На Международном автодроме Майами завершилась основная гонка Гран-при Формулы-1. Победу по её итогам одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его напарник по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Гран-при Майами. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305
4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229
5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249
7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998
8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670
9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123
10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:04.309
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.754
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:11.637
14. Александер Албон («Уильямс») +1:12.861
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:14.950
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:18.440
17. Ландо Норрис («Макларен») +1:27.717
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:28.949
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг
- 8 мая 2023
-
00:28
-
00:21
-
00:15
-
00:03
- 7 мая 2023
-
22:43
-
22:04
-
20:40
-
19:54
-
19:37
-
18:51
-
17:43
-
17:19
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:25
-
15:30
-
13:58
-
13:07
-
13:06
-
12:00
-
11:49
-
11:28
-
11:21
-
10:52
-
10:11
-
10:09
-
09:26
-
01:38
-
01:24
-
01:17
-
01:12
-
01:06
-
01:01
-
00:57