Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Майами после старта с девятого места
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Майами, завершившейся сегодня, 8 мая.
Напомним, голландец стартовал девятым после неудачной квалификации, однако смог сократить отставание по ходу заезда.
«Это была хорошая гонка. В начале удалось избежать проблем, гонка прошла довольно чисто, а отрезок на «харде» позволил в итоге выйти вперёд в концовке. Вчера мы потерпели неудачу, но сегодня смогли отыграться — приятно победить при старте с девятого места. Тактику мы подобрали ещё вчера, не знали, какой будет погода, но в итоге наше решение окупилось», — сказал Ферстаппен после выступления.
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