Перес: я не соответствовал темпу Макса

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу второго места на Гран-при Майами.

«Я выложился по полной. Но это заслуженная победа для Макса. Я думаю, что наши шины «медиум» изначально были достаточно плохими, и это было неожиданно.

Я также думаю, что Макс набрал огромный темп на жёстких шинах. Думаю, мне просто нужно проанализировать, что сегодня пошло не так», — сказал Перес после гонки.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305

4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229

5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249

7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998

8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670

9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123

10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:04.309

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.754

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:11.637

14. Александер Албон («Уильямс») +1:12.861

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:14.950

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:18.440

17. Ландо Норрис («Макларен») +1:27.717

18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:28.949

19. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг