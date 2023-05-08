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Перес: я не соответствовал темпу Макса

Перес: я не соответствовал темпу Макса
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу второго места на Гран-при Майами.

«Я выложился по полной. Но это заслуженная победа для Макса. Я думаю, что наши шины «медиум» изначально были достаточно плохими, и это было неожиданно.

Я также думаю, что Макс набрал огромный темп на жёстких шинах. Думаю, мне просто нужно проанализировать, что сегодня пошло не так», — сказал Перес после гонки.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305
4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229
5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249
7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998
8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670
9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123
10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:04.309
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.754
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:11.637
14. Александер Албон («Уильямс») +1:12.861
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:14.950
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:18.440
17. Ландо Норрис («Макларен») +1:27.717
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:28.949
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг

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