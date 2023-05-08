Алонсо — о третьем месте на ГП Майами: ничего не смогли поделать с «Ред Булл»

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанский ветеран Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Майами, завершившейся сегодня, 8 мая.
Напомним, Алонсо финишировал третьим. Для 41-летнего испанца это четвёртый подиум в четырёх первых гонках сезона.
«Машина была очень хороша. С «Ред Булл» мы ничего не могли поделать, а «Феррари» оказались не так быстры, как мы ожидали. На старте мы стояли не на лучшей стороне, но в итоге удалось не потерять позицию. Впереди трудные гонки, посмотрим, чего удастся добиться. В начале сезона попадание на подиум уже казалось нам большим успехом, но мы уже в четвёртый раз в топ-3! Уверен, в Монако и Барселоне у нас также будут шансы», — сказал Алонсо после выступления.
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