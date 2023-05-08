Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Переса до 14 очков, Расселл опередил Леклера

В Майами (США) завершился четвёртый этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победителем гонки стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса до 14 очков.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 119 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 105.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 75.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 56.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 44.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 40.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 34.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 27.

9. Ландо Норрис («Макларен») — 10.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 8.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 224 очка.

2. «Астон Мартин» — 102.

3. «Мерседес» — 96.

4. «Феррари» — 78.

5. «Макларен» — 14.

6. «Альпин» — 14.

7. «Хаас» — 8.

8. «Альфа Ромео» — 6.

9. «Альфа Таури» — 2.

10. «Уильямс» — 1.