Переса вызвали к судьям за опоздание на парад пилотов перед гонкой Ф-1 в Майами
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес был вызван на разбирательство к стюардам после гонки Гран-при Майами, завершившейся сегодня, 8 мая.
Сообщается, что Перес опоздал на парад пилотов перед заездом. Стоит отметить, что возможные санкции не повлияют на место мексиканца по итогам гонки. Напомним, Перес финишировал вторым.
Гран-при Майами. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305
4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229
5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249
7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998
8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670
9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123
10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945
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