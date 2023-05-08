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Переса вызвали к судьям за опоздание на парад пилотов перед гонкой Ф-1 в Майами

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес был вызван на разбирательство к стюардам после гонки Гран-при Майами, завершившейся сегодня, 8 мая.

Сообщается, что Перес опоздал на парад пилотов перед заездом. Стоит отметить, что возможные санкции не повлияют на место мексиканца по итогам гонки. Напомним, Перес финишировал вторым.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305

4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229

5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249

7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998

8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670

9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123

10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945