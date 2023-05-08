«Это весело». Маркус Эрикссон призвал болельщиков Ф-1 обратить внимание на IndyCar

Бывший пилот Формулы-1, а ныне участник чемпионата IndyCar, швед Маркус Эрикссон поделился мнением о минувшем Гран-при Формулы-1 в Майами (США).

«Я понимаю, каждая гонка не может войти в историю. Но только представьте, если бы все люди, смотревшие Ф-1 сегодня, дали бы шанс IndyCar.

У нас всегда есть две-три остановки с различными стратегиями, дозаправкой, системой Push-to-Pass (система временного поднятия мощности двигателя для обгона. – Прим. «Чемпионата») вместо DRS, множество команд и пилоты, которые могут победить в любом уикенде. Это весело, я гарантирую!» – написал Эрикссон в социальных сетях.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305

4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229

5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249

7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998

8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670

9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945

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