Хорнер — о доминировании «Ред Булл»: мы интересуемся — а где же остальные?

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал доминирующий старт сезона в исполнении своей команды.
«Пять гонок — пять побед, плюс спринт, четыре дубля. У нас никогда не было подобного старта сезона. Мы интересуемся — а где же остальные? Мы сделали нормальный шаг вперёд за зиму. Но где оказались «Феррари» и «Мерседес»? Они упорно работают над обновлениями для европейских гонок. С учётом нашего штрафа нам придётся обновлять машину позднее в ходе сезона. Для нас важно создать как можно больший разрыв между нами и преследователями.
Вы увидите со следующей гонки, что пойдут серьёзные обновления. А вот нам нужно очень тщательно выбирать, что мы хотим протестировать и развивать. Машина отлично начала сезон, нам не пришлось решать серьёзные проблемы», — приводит слова Хорнера Crash.net.
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