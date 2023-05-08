«Слава богу, они оба достаточно умны!» Марко прокомментировал борьбу Ферстаппена и Переса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Майами, а также довольно острую борьбу голландца с Серхио Пересом при выходе в лидеры.

«Определяющим фактором стало то, что Максу удалось довольно быстро опередить пилотов в средней группе на своих шинах «хард». Эти шины работали лучше, чем ожидалось. Макс умеет показывать невероятные результаты в экстремальных ситуациях, и он доказал это сегодня.

Мы сказали гонщикам, что если позади нет опасности, то мы позволяем им бороться. Слава богу, они оба достаточно умны, чтобы не врезаться друг в друга. Чеко не был готов сдаться так легко, борьба получилась плотной, поскольку они оба ехали на пределе», — приводит слова Марко GPBlog.