«Слава богу, они оба достаточно умны!» Марко прокомментировал борьбу Ферстаппена и Переса
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Майами, а также довольно острую борьбу голландца с Серхио Пересом при выходе в лидеры.
«Определяющим фактором стало то, что Максу удалось довольно быстро опередить пилотов в средней группе на своих шинах «хард». Эти шины работали лучше, чем ожидалось. Макс умеет показывать невероятные результаты в экстремальных ситуациях, и он доказал это сегодня.
Мы сказали гонщикам, что если позади нет опасности, то мы позволяем им бороться. Слава богу, они оба достаточно умны, чтобы не врезаться друг в друга. Чеко не был готов сдаться так легко, борьба получилась плотной, поскольку они оба ехали на пределе», — приводит слова Марко GPBlog.
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