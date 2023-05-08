Хэмилтон прокомментировал прорыв в гонке Гран-при Майами с 13-го места на шестое

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на Гран-при Майами на шестом месте.
«Сегодня была хорошая гонка, и я рад, что мы продвинулись вперёд. Суббота получилась сложной, но я всегда стараюсь превратить негативные моменты в позитивные. Подъём с 13-го места на шестое — это достойный результат, и мне было весело прорываться. Здорово, что было несколько сражений, я получал наслаждение. На старте гонки всё было не слишком захватывающе, так как мы застряли в DRS-паровозике и было трудно обгонять. Мне пришлось подождать, но затем я оказался способен атаковать. Машина на шинах «медиум» была намного лучше, она ожила посредине гонки.
Это хорошие очки для команды, и я хочу поблагодарить всех сотрудников. Они продолжают упорно работать, сохраняют должный настрой. Мы не там, где хотим быть, но моральный дух команды всё ещё отличный», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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