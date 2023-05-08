Макс Ферстаппнен отреагировал на свист болельщиков после победы на Гран-при Майами

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на пресс-конференции после финиша Гран-при Майами прокомментировал поведение некоторых болельщиков, которые начали освистывать голландца на подиуме.

«Если бы я пилотировал в последних рядах, то никто бы никак на меня не реагировал. Я думаю, что это нормально, когда ты побеждаешь, а им не нравится тот, кто побеждает. Для меня в этом нет никаких проблем, пока я остаюсь впереди. Это самое важное. Я возьму с собой домой победный кубок, а они отправятся к себе домой и смогут провести приятный вечер», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Двукратный чемпион мира одержал уверенную победу в Майами, несмотря на старт с девятого места после ошибки в квалификации и её досрочного окончания.