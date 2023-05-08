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Пересу вынесли предупреждение за опоздание на парад пилотов

Пересу вынесли предупреждение за опоздание на парад пилотов
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Майами Формулы-1 за то, что опоздал на парад пилотов перед гонкой.

Во время обсуждения инцидента с судьями Перес и официальный представитель «Ред Булл» объяснили, что Серхио было необходимо исполнить некоторые медиа- и коммерческие обязательства, прежде чем он смог присоединиться к параду.

Стюарды не признали подобное оправдание весомой причиной для опоздания, подчеркнув, что опоздание пилота может привести к нежелательным последствиям для организации этапа. Поэтому судьи решили вынести Пересу так называемое негоночное предупреждение.

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