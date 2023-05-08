Сайнс: у «Феррари» очевидные проблемы с гоночным темпом

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Майами Формулы-1. Сайнс сначала пропустил Фернандо Алонсо, а затем не удержал и четвёртую позицию от атаки со стороны Джорджа Расселла.
«Трудная гонка для нас. Мой первый отрезок на шинах „медиум“ был хорошим, но мы попробовали подрезать Фернандо за счёт раннего пит-стопа, и мне пришлось сильно атаковать на „харде“ сразу после выезда из боксов, чтобы пробиться через трафик. Думаю, мы заплатили за это некоторую цену. Но, в целом, у нас очевидные проблемы с гоночным темпом. Это разочаровывает, но мы продолжим работать над решением проблем, и я уверен, что мы как команда сумеем добиться прогресса в ближайших нескольких гонках», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.
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