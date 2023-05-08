Гасли: борьба с «Феррари» и «Мерседесом» до самого конца гонки определённо ободряет

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Майами.

«Я очень доволен результатом гонки, даже несмотря на то что мы потеряли позиции по сравнению со стартом. Всегда было непросто удержаться позади некоторых более быстрых соперников, таких как Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, но то, что мы боролись с «Феррари» и «Мерседесом» до самого конца гонки, определённо обнадёживает.

Во второй половине гонки нам пришлось довольно много экономить топливо, так что тот факт, что мы были так близки к первой шестёрке — это шаг в правильном направлении. После двух сложных гонок для команды нам было важно набрать очки, поэтому мы благодарны всем за этот результат здесь, в Майами. Мы проанализируем всё, посмотрим, что можно улучшить, и приедем в Имолу готовыми продолжать борьбу и сокращать отставание от наших соперников», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».