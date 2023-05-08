Шарль Леклер — после ГП Майами: что-то не так, нам нужно внимательно проверить всю машину

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление команды на Гран-при Майами. Шарль там показал седьмой результат. Его напарник Карлос Сайнс был пятым.

«Нам предстоит проделать много работы, очень много. В гонке было много проблем. Думаю, нам нужно внимательно проверить всю машину, потому что, на мой взгляд, было что-то не так. Я говорю это прежде всего потому, что болид много касался трассы при прохождении быстрых поворотов. В этот раз подобное случалось чаще, чем на предыдущих этапах. И нам нужно выяснить, в чём проблема.

Вообще непросто понять сложившуюся ситуацию. В квалификации мы здорово ведём борьбу, в то время как в гонке ничего не можем поделать, кроме как смириться с тем, что нас обгоняют соперники. Надеюсь, что обновления помогут нам сделать большой шаг вперёд», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.

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