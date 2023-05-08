Расселл высказался о предстоящем глобальном обновлении болида «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу своей команды.

«На Имолу возлагается много надежд. В Майами в конце дня мы финишировали в 30 с лишним секундах позади лидеров, и мы всё равно были немного позади Фернандо Алонсо.

Я уверен, что это будет шаг в правильном направлении, но это не изменит ситуацию. Будем надеяться, что это произойдёт. Машина сейчас немного непредсказуема, так что, надеюсь, она превзойдёт наши ожидания в следующей гонке, но это будет долгий путь», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249.

7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998.

8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670.

9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123.

10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:04.309.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.754.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:11.637.

14. Александер Албон («Уильямс») +1:12.861.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:14.950.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:18.440.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1:27.717.

18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:28.949.

19. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.