Расселл высказался о предстоящем глобальном обновлении болида «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу своей команды.
«На Имолу возлагается много надежд. В Майами в конце дня мы финишировали в 30 с лишним секундах позади лидеров, и мы всё равно были немного позади Фернандо Алонсо.
Я уверен, что это будет шаг в правильном направлении, но это не изменит ситуацию. Будем надеяться, что это произойдёт. Машина сейчас немного непредсказуема, так что, надеюсь, она превзойдёт наши ожидания в следующей гонке, но это будет долгий путь», — приводит слова Расселла Sky Sports.
Гран-при Майами. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249.
7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998.
8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670.
9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123.
10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:04.309.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.754.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:11.637.
14. Александер Албон («Уильямс») +1:12.861.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:14.950.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:18.440.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1:27.717.
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:28.949.
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
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