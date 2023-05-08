Хэмилтон опасается, что Формула-1 будет скучной на протяжении многих лет

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон опасается, что Формула-1 в ближайшие годы будет неинтересной в плане интриги за победу в чемпионате.

«Это не моя работа — убеждать людей смотреть тот или иной вид спорта. Но как болельщик, который смотрит, я могу понять, почему некоторым неинтересно. Сейчас здесь нет такой конкуренции, как в НФЛ или НБА. Формула-1 пыталась сблизить команды, но, похоже, это никогда не сработает.

Всё, что я могу сказать, это то, что мы работаем изо всех сил, чтобы сблизиться с лидером, вернуться и дать им больше борьбы.

Прискорбно, что мы всё ещё видим такие же разрывы между командами. Я не знаю, каково решение на будущее, но нам придётся адаптироваться к этим правилам. В противном случае всё может остаться таким же, как сейчас, на протяжении многих лет», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.