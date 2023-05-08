Норрис — о столкновении с де Врисом: ему следует попробовать тормозить немного раньше

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё столкновение с пилотом «Альфа Таури» Ником де Врисом на старте гонки Гран-при Майами.

«В последнее время он часто так делает. Ему следует попробовать тормозить немного раньше. Это столкновение не повлияло на мой день, я не знаю, насколько велики были последствия от него. Темп отсутствовал не из-за этого, мы просто были очень медленными сегодня.

Поверхность трассы нам не подходит. Есть много разных аспектов. Я уже говорил, что в этот уикенд никто не ехал медленно. Может быть, «Альфа Таури» были единственной медленной машиной. Все остальные были довольно быстры. «Альфа Ромео» были очень быстры, «Хаас» был очень быстр. «Альпин» был намного быстрее. Я бы не сказал, что наш уровень сильно отличался от того, что было раньше. Просто все остальные сделали большой шаг вперёд. На мой взгляд, многое зависит от характеристик машины. Я говорил про это всё время», — приводит слова Норриса Motorsport Week.