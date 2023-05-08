Шарль Леклер выступал на Гран-при Майами с травмой шеи

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что выступал на Гран-при Майами с травмой шеи.
«Сегодня я был не в лучшей физической форме. Я травмировал шею, она не двигается, но я пытался сделать всё возможное, чтобы хорошо провести гонку. У нас было много проблем. Теперь нужно выяснить, что с машиной. Мне кажется, что-то явно было не так. Я говорю о том, что машина очень сильно подпрыгивала в скоростных поворотах и билась днищем об землю.
Я общался с Карлосом после гонки, и мы сошлись во мнении, что машина очень нестабильна, с ней практически невозможно дойти до предела. Она невероятно чувствительна к ветру. В одном повороте у тебя сильная недостаточная поворачиваемость, а в следующем – избыточная. Я постоянно к этому готовился. Это странно, и мы должны всё проверить, потому что раньше такого никогда не случалось», — приводит слова пилота GPFans.
- 8 мая 2023
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