Названа причина отмены Гран-при Казахстана MotoGP

Гран-при Казахстана по MotoGP был отменён зз-за того, что часть трассы не была вовремя заасфальтирована. Об этом сообщает Speedweek.

Немецкий архитектор автодромов Герман Тильке предупреждал, что у инвесторов в Казахстане закончились деньги, что он ничего не слышал о них в течение трех лет и что трасса не в состоянии, пригодном для проведения Гран-при. Но казахи пообещали менеджерам, что новое правительство соберёт достаточно денег, чтобы омологация трассы была проведена в срок.

При этом сообщается, что если трасса будет готова к 1 августа, то этап MotoGP может состояться в 2024 году.

Напомним, строительство трассы «Сокол» началось в 2014 году. Казахский бизнесмен Алиджан Ибрагимов объявил, что вложит в проект трассы около 40 миллионов долларов США. С самого начала велись разговоры о проведении таких соревнований, как MotoGP и DTM.