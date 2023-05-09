Ирина Шейк посетила Гран-при Майами в прозрачном сарафане

Российская модель и актриса Ирина Шейк побывала на Гран-при Майами. Соответствующие фотографии она разместила на своей странице в социальных сетях.

«Формула-1», — написала Шейк, добавив смайл в виде сердца.

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Напомним, победителем Гран-при Майами стал голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был его товарищ по команде, мексиканец Серхио Перес. Топ-3 замкнул испанский гонщик Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1. После пяти Гран-при в его активе 119 очков. На втором месте Перес, на счету которого 105 баллов. На третьей позиции Алонсо с 75 очками.

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