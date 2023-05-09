В «Мерседесе» раскрыли подробности обновления, которое представят на ГП Эмилии-Романьи

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу обновления команды, которое произойдёт к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Наше обновление в первую очередь подразумевает улучшение прижимной силы и управляемости. Мы внедряем новый кузов, новое днище и новую переднюю подвеску. Это довольно большая операция. Но на симуляторе это давало свои плоды. В любом случае нам придётся многому учиться.

Модернизация, которую мы проводим, поможет нам определить направление, понять различные области, которые, по нашему мнению, могут играть роль в том, почему машина так слаба в управлении», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка).

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