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Ральф Шумахер назвал самую большую проблему «Феррари»

Ральф Шумахер назвал самую большую проблему «Феррари»
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Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что оба пилота «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс в настоящий момент не очень хорошо справляются со своей работой в команде.

«Я вижу самую большую проблему в пилотах. На мой взгляд, в их действиях просто нет достаточной стабильности. Своими ошибками Леклер показывает, что ему либо не хватает зрелости, либо, возможно, он просто недостаточно хорош, чтобы стать чемпионом Формулы-1 в составе «Феррари». А Сайнс в один из уикендов отстал от Леклера на восемь десятых. Честно говоря, команда «Феррари» в настоящий момент справляется с работой лучше, чем оба пилота», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

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