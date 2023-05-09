Р. Шумахер: в Майами Хэмилтон был позади Расселла, а это для него максимальное наказание
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Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Майами. Там он показал шестой результат. Товарищ Хэмилтона по команде Джордж Расселл был четвёртым.
«Хэмилтон не привык к тому, что не выигрывает. Льюис хочет внимания, о чём можно судить по его нарядам. В Майами он оказался позади своего товарища по команде Джорджа Расселла, что является максимальным наказанием для Хэмилтона», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
В общем зачёте пилотов Хэмилтон сейчас четвёртый (56 очков), а Расселл шестой (40 очков). Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 19 по 21 мая.
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