«Хэмилтон в таком случае будет кипеть от злости». Экс-пилот Ф-1 предостерёг «Мерседес»
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Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер допустил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может начать злиться на команду в случае отсутствия прогресса в ближайшее время.
«Они вернутся в Европу с совершенно новой концепцией. И я ожидаю значительного шага вперёд, в противном случае у них возникнет реальная проблема. Речь тогда может пойти не только о концепции, но и о внутренних сложностях, связанных с неправильными целями и неверными стандартами. И Льюис Хэмилтон в таком случае будет кипеть от злости», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. На счету немецкой команды 96 очков после пяти Гран-при.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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