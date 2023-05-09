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Хорнер: в борьбе с «Мерседесом» и «Феррари» всё может измениться очень быстро

Хорнер: в борьбе с «Мерседесом» и «Феррари» всё может измениться очень быстро
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о соперничестве с «Мерседесом» и «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Сезон ещё длинный, и у «Мерседеса» есть много времени для развития. Я постоянно слышу о предстоящих масштабных обновлениях для «Мерседеса» и «Феррари».

Так что если у них будет машина B, то, знаете, всё может измениться очень быстро», — сказал Хорнер на F1 Nation Podcast.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 119 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 105.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 75.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 56.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 44.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 40.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 34.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 27.
9. Ландо Норрис («Макларен») — 10.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 8.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 224 очка.
2. «Астон Мартин» — 102.
3. «Мерседес» — 96.
4. «Феррари» — 78.
5. «Макларен» — 14.
6. «Альпин» — 14.
7. «Хаас» — 8.
8. «Альфа Ромео» — 6.
9. «Альфа Таури» — 2.
10. «Уильямс» — 1.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему для Ферстаппена выбрали более удачную тактику, чем для Переса на Гран-при Майами.

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