Егор Оруджев поддержал рискованный подход Шарля Леклера к квалификациям

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев поддержал пилота «Феррари» Шарля Леклера в его подходе к квалификациям, отметив, что в случае успеха он оказывается в выигрышном положении по сравнению с напарником по команде Карлосом Сайнсом. Напомним, в квалификации Гран-при Майами Леклер попал в аварию в третьем сегменте, из-за чего она завершилась досрочно.

«А почему не рисковать? Они не борются за чемпионат. Но если риск оправдывается, то и результат сильно выше напарника, и тогда Леклер оказывается в головке пелотона», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее Леклера вместе с Сайнсом раскритиковал бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1: