Оруджев выступил против изменения регламента Формулы-1 ради борьбы с «Ред Булл»
Поделиться
Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев признался, что выступает против изменения регламента Формулы-1. Не так давно советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко жёстко высказался в адрес «Мерседеса» и Международной автомобильной федерации (ФИА) на фоне сокращения зон DRS, что имело место на Гран-при Азербайджана и Гран-при Майами.
«Стоит ли как-то менять регламент? Нет. С новым регламентом можно получить доминирующий «Мерседес» или кого-то ещё. Может, это и скучно, но это спорт. И «Ред Булл» сейчас выполняет свою работу лучше других. Так же, как «Мерседес» с 2014 по 2021 год», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
Комментарии
- 9 мая 2023
-
16:09
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
14:50
-
14:22
-
14:20
-
13:20
-
12:52
-
12:35
-
12:29
-
12:04
-
11:46
-
11:27
-
11:04
-
10:35
-
09:52
-
00:32
- 8 мая 2023
-
23:20
-
23:12
-
22:32
-
21:33
-
20:44
-
20:37
-
19:19
-
19:00
-
18:29
-
16:37
-
15:00
-
14:06
-
13:39
-
13:09
-
12:53
-
12:29
-
11:31
Партнерский контент