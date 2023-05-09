Оруджев выступил против изменения регламента Формулы-1 ради борьбы с «Ред Булл»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев признался, что выступает против изменения регламента Формулы-1. Не так давно советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко жёстко высказался в адрес «Мерседеса» и Международной автомобильной федерации (ФИА) на фоне сокращения зон DRS, что имело место на Гран-при Азербайджана и Гран-при Майами.

«Стоит ли как-то менять регламент? Нет. С новым регламентом можно получить доминирующий «Мерседес» или кого-то ещё. Может, это и скучно, но это спорт. И «Ред Булл» сейчас выполняет свою работу лучше других. Так же, как «Мерседес» с 2014 по 2021 год», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: