Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Раскрыты планы Илона Маска и Джеффа Безоса по вовлечённости в Формулу-1

Раскрыты планы Илона Маска и Джеффа Безоса по вовлечённости в Формулу-1
Комментарии

Знаменитые американские предприниматели, мультимиллиардеры Илон Маск и Джефф Безос выразили интерес к Формуле-1 и возможностям, которые она может предложить. Об этом информирует The Sun U.S. При этом сообщается, что речи о покупке серии сейчас не идёт.

Нынешний владелец Формулы-1, американская компания Liberty Media, в своё время купила серию за $ 4,4 млрд. По оценкам экспертов, в настоящий момент стоимость «Королевских гонок» в два раза больше.

Напомним, Маск и Безос посетили недавно состоявшийся Гран-при Майами. Илон стал гостем действующих фаворитов сезона, австрийского коллектива «Ред Булл», а также встретился с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Джефф же посетил «Макларен».

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Материалы по теме
Фото: Илон Маск встретился с президентом ФИА на Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023