Раскрыты планы Илона Маска и Джеффа Безоса по вовлечённости в Формулу-1

Знаменитые американские предприниматели, мультимиллиардеры Илон Маск и Джефф Безос выразили интерес к Формуле-1 и возможностям, которые она может предложить. Об этом информирует The Sun U.S. При этом сообщается, что речи о покупке серии сейчас не идёт.

Нынешний владелец Формулы-1, американская компания Liberty Media, в своё время купила серию за $ 4,4 млрд. По оценкам экспертов, в настоящий момент стоимость «Королевских гонок» в два раза больше.

Напомним, Маск и Безос посетили недавно состоявшийся Гран-при Майами. Илон стал гостем действующих фаворитов сезона, австрийского коллектива «Ред Булл», а также встретился с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Джефф же посетил «Макларен».

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