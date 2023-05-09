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Сын умершего основателя «Ред Булл» стал богатейшим гражданином Австрии

Сын умершего основателя «Ред Булл» стал богатейшим гражданином Австрии
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30-летний Марк Матешиц, сын основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица, который умер в октябре прошлого года, стал самым богатым гражданином Австрии. Об этом сообщает телеграм-канал BILD.

После смерти Дитриха Матешица суд Зальцбурга признал Марка Матешица единственным наследником в соответствии с завещанием отца. Он унаследовал всё его состояние — около € 26 млрд. Это 49% в компании «Ред Булл», недвижимость по всему миру и несколько спортивных клубов.

Напомним, после пяти стартовых этапов Формулы-1 «Ред Булл» занимает первое место в кубке конструкторов с 224 очками. Лидирует в личном зачёте голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в его активе 119 очков. Его партнёр по команде Серхио Перес имеет 105 очков и занимает второе место.

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