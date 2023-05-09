Экс-пилот Формулы-1 предложил запретить радиопереговоры во время гонки

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт предложил запретить радиопереговоры гонщиков с командой во время гонок на Гран-при.

«Если честно, я бы запретил радиопереговоры во время воскресных гонок. Сейчас есть фантастическое оборудование, которое позволяет просчитать разные варианты стратегии, но лично мне бы хотелось, чтобы решения принимали не компьютеры, а сами гонщики, как это делали я, Айртон Сена, Деймон Хилл. Мы обсуждали перед стартом стратегию, был план, но в основном решения принимали самостоятельно.

Хочу немного вернуться в прошлое. Мне не нравится, когда пилоту подсказывают, что у него перегрелись шины. Пусть он чувствует это и реагирует. А сейчас они ориентируются только на радио и то, что скажут там. Раньше же мы могли делать, что угодно в пятницу и субботу, а в воскресенье машину отдавали нам и говорили: «Мы сделали всё, теперь дело за вами», — цитирует Херберта Evening Standard.