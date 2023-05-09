Модель Эмили Ратаковски посетила боксы «Астон Мартин» на Гран-при Майами

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Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски посетила боксы британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» на Гран-при Майами.

Пост с соответствующими фотографиями Ратаковски выложила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Эмили Ратаковски

Фото: Социальные сети Эмили Ратаковски

Фото: Социальные сети Эмили Ратаковски

Гран-при Майами прошёл с 5 по 7 мая. Это пятый по счёту этап Формулы-1 в нынешнем сезоне.

Победителем гонки стал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотом Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Его напарник Серхио Перес финишировал вторым, а пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо замкнул тройку лучших по итогам уикенда.

После пяти этапов нового сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте со 119 очками в активе. Серхио Перес со 105 очками — на второй строчке, Фернандо Алонсо — третий. У испанца 75 очков в активе.