Франц Тост — о выступлениях Ника де Вриса: быть довольным — это небольшое преувеличение

Глава «Альфа Таури» Франц Тост, готовящийся покинуть команду по окончании сезона, оценил выступление пилота команды Ника де Вриса на Гран-при Майами.
«Само по себе выступление Ника было не таким уж плохим. Ему потребовался незапланированный пит-стоп. Быть довольным его выступлениями — это, пожалуй, небольшое преувеличение. Но я всегда говорил, что новичкам в Формуле-1 приходится нелегко, особенно в первых гонках.
Сейчас мы едем в Имолу, Монако и Барселону, а у него больше опыта на этих трассах. Если мы сможем улучшить машину, то Ник, вероятно, продвинется ещё выше. Мы не должны забывать, что в Майами все машины финишировали. Когда все лучшие команды финишируют, нам, конечно, трудно набирать очки», — приводит слова Тоста Motorsport Nextgen-Auto.
- 9 мая 2023
-
23:16
-
23:00
-
22:40
-
21:53
-
20:39
-
20:34
-
19:32
-
18:39
-
17:27
-
16:09
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
14:50
-
14:22
-
14:20
-
13:20
-
12:52
-
12:35
-
12:29
-
12:04
-
11:46
-
11:27
-
11:04
-
10:35
-
09:52
-
00:32
- 8 мая 2023
-
23:20
-
23:12
-
22:32
-
21:33
-
20:44
-
20:37
-
19:19
-
19:00