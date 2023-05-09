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Франц Тост — о выступлениях Ника де Вриса: быть довольным — это небольшое преувеличение

Франц Тост — о выступлениях Ника де Вриса: быть довольным — это небольшое преувеличение
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Глава «Альфа Таури» Франц Тост, готовящийся покинуть команду по окончании сезона, оценил выступление пилота команды Ника де Вриса на Гран-при Майами.

«Само по себе выступление Ника было не таким уж плохим. Ему потребовался незапланированный пит-стоп. Быть довольным его выступлениями — это, пожалуй, небольшое преувеличение. Но я всегда говорил, что новичкам в Формуле-1 приходится нелегко, особенно в первых гонках.

Сейчас мы едем в Имолу, Монако и Барселону, а у него больше опыта на этих трассах. Если мы сможем улучшить машину, то Ник, вероятно, продвинется ещё выше. Мы не должны забывать, что в Майами все машины финишировали. Когда все лучшие команды финишируют, нам, конечно, трудно набирать очки», — приводит слова Тоста Motorsport Nextgen-Auto.

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